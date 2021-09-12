İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kazada yaralanan şahıs ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi

Bilecik’te trafik kazasında yaralanan kişi, hava ambulansıyla İstanbul’a sevk edildi.

Bilecik'te trafik kazasında yaralanan kişi, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.


Bilecik'in Söğüt ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Hanifi Çadırcı (65) otomobil çarpması sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan göğüs bel ve kafa travması bulunan hasta Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 65 yaşındaki Mehmet Hanifi Çadırcı buradaki ilk tetkikleri sonucu ambulans helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.