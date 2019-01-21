Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabah saatlerinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Eskişehir istikametine seyreden Özcan Y. (46) idaresindeki 06 BU 376 plakalı otomobil, sabah saatlerinde Bozüyük çevre yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmıştı. Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nimet Y.T. (72) yaralanmıştı. 112 Acil Servis ambulansıyla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Nimet Y.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.