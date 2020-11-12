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Kazadan 1 gün sonra dere yatağında ağır yaralı olarak bulundu

Bilecik’te kaza yapan araç sürücüsü, jandarmanın dikkati sayesinde 1 gün sonra kaza mahallinin 70 metre uzağında dere yatağında ağır yaralı olarak bulundu.

Bilecik'te kaza yapan araç sürücüsü, jandarmanın dikkati sayesinde 1 gün sonra kaza mahallinin 70 metre uzağında dere yatağında ağır yaralı olarak bulundu.


Bilecik'in Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dodurga Belde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bugün devriye görevini icra ettikleri esnada Darıdere rampaları yakınında bir personelin dikkati sayesinde kaza yapmış bir araç gördü. Kazaya karışan araç içerisinde ve kaza mahallinde ölü/yaralı olma ihtimaline karşı inceleme yapan jandarma ekipleri araç içerisinde kimsenin olmadığını görürken, söz konusu aracın dışında bir alkol şişesi ile bir cüzdan buldu. Cüzdan içerisinde bulunan kimlik bilgilerinden araçta bulunan şahsın Orhan Özdemir olduğu anlaşılırken, yapılan kimlik sorgusu neticesinde şahsın yakınlarına ulaşıldı. Orhan Özdemir'e dün geceden itibaren ulaşılamadığı bilgisi alan jandarma ekipleri hemen bölgede kazazedeyi arama çalışmaları başlattı. Ekipler yaralı şahsı bir gün sonra kaza yerinden 70 metre uzakta dere yatağında ağır yaralı olarak buldu. Yaralı halde bulunan Orhan Özdemir olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.


Jandarma ekipleri şahsın araç içinde tek olduğu bilgisine ulaşınca arama kurtarma çalışmalarına son verdi.

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