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Kazakistan askeri ateşesinden Bilecik temasları

Kazakistan’ın Türkiye Askeri Ateşesi Kurmay Albay Faizulla Prnazarov ve Kazakistan Büyükelçiliği Başkâtibi Assan Mazhitov, birtakım temaslar için Bilecik’e geldi.

Kazakistan'ın Türkiye Askeri Ateşesi Kurmay Albay Faizulla Prnazarov ve Kazakistan Büyükelçiliği Başkâtibi Assan Mazhitov, birtakım temaslar için Bilecik'e geldi.


Kazakistan'ın Türkiye Askeri Ateşesi Kurmay Albay Faizulla Prnazarov ve Kazakistan Büyükelçiliği Başkâtibi Assan Mazhitov ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir'e Genel Sekreteri Öğrenim Görevlisi Özgür Özcan eşlik etti.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda Kazakistanlı öğrenciler ile bir araya gelen Albay Prnazarov, buradaki söyleşinin ardından Rektör Beydemir'i ziyaret etti. Rektörlük Makamında gerçekleşen görüşmede üniversite ile Kazakistan Büyükelçiliği arasında yapılabilecek müşterek çalışmalar değerlendirildi.


Rektör Beydemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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