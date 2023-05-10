İhlas Haber Ajansı

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Kazanan dostluk oldu

Türkiye Bayanlar 3.

Lig'de başarılı bir sezon geçiren Bilecikspor ile Edirne Karaağaç Arda kadın futbol takımlarının Osmaneli'ndeki hazırlık maçında kazanan dostluk oldu.


Lig'de gruplarını başarılı bir şekilde bitirerek Bayanlar 2. Lig'de play-off oynamaya hak kazanan ile Edirne Karaağaç Arda kadın futbol takımları Osmaneli'nde bir hazırlık maçı yaptılar. İki takım Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisinde kamp yaparken, maç kahvaltısında Belediye Başkanı Münür Şahin'de eşlik etti. Osmaneli İlçe Stadı'ndan dostluk havasında geçen maçı Bilecikspor bayan futbol takımı 5-0 kazandı.

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