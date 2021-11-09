Kazaya karışan araçta tabanca ve uyuşturucu madde çıktı

Bilecik'te 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan araçta yapılan aramada, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaralamalı kazaya müdahale etmek için gittikleri olay yerinde kazaya karışanların hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine ekipler 16 JKA 85 plakalı araçta arama yaptı. Yapılan aramada bir adet tabanca ile 31.13 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan kazada yaralanan M.A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan E.A'nın ise yapılan GBT sorgusunda yakalama kararının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.