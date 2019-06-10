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Kazı anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bilecik’te kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen ve maddi hasarla atlatılan trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Bilecik'te kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen ve maddi hasarla atlatılan trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza; geçtiğimiz günlerde Bilecik Sanayi rampasında meydana gelmişti. Bilecik'ten Osmaneli istikametine gitmekte olan Uğur K. idaresindeki 38 JK 249 plakalı kamyon, Bilecik merkez Sanayi rampasında Küçük Sanayi Sitesi durağında yolcu alıp aynı istikamete seyreden Metin A. yönetimindeki 11 EP 114 plakalı yolcu minibüsüne çarpıştı. Kaza anı bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, maddi hasarla atlatılan kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamamıştı.

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