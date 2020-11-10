Bilecik'te "Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) Farkındalık" ve "Şüpheli Posta" eğitimi verildi.

KBRN maddelerin meydana getirebileceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla "KBRN Farkındalık" ve" Şüpheli Posta" eğitimi verildi. Eğitimde KBRN farkındalığının artırılması amaçlanırken, eğitime Türkiye Afet Müdahale Planında bulunan (TAMP) Yerel Düzey KBRN Çalışma Grubundaki personel katıldı.