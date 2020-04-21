İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kendi küçük yüreği büyük

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesinde yaşayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği paraları ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ milli dayanışma kampanyasına bağışladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesinde yaşayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği paraları 'Biz bize yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyasına bağışladı.


İçköy Mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri Serkan Ceylan ve Mustafa Kart, çalışmaları sırasında 9 yaşındaki Hatice Koştaş ile karşılaştılar. Hatice, kumbarasında biriktirdiği parayı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri küçük Hatice'nin bağışlamak istediği paraları tutanak karşılığında teslim alarak parayı Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili hesabına yatırdılar. Hatice Koçtaş'ın bu davranışı kendi küçük ama yüreği büyük yorumlarına neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.