Kendisine saldıran köpekten kaçarken düştü, kolu kırıldı

Bilecik'te kendisine saldıran köpekten kaçarken düşen üniversite öğrencisinin kolu kırıldı, bacaklarında yaralar oluştu.

Alınan bilgilere göre; Kemal Furkan Köse (22) ikamet ettiği Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Filizli Sokak üzerinde evine giderken, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler kaçarken dengesini kaybedip düşen Köse'nin sağ kolu kırılırken, bacaklarında yaralar oluştu. Genci yerde gören vatandaşlar hemen müdahalede ederek, Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.

Burada kolu alçıya alınan Kemal Furkan Köse, belediyeden şehrin birçok noktasında bulunan başıboş köpeklerin toplatılmasını istedi. Köse, "Evime gidiyordum, bir anda karşıma 4-5 tane başı boş köpekler çıktı ne yapacağımı bilemedim. Duraksadım bana doğru koşarak geldiklerini görünce bende kaçmaya başladım. Koşarken dengemi kaybedip yere düştüm ve çığlık attım gerisini hatırlamıyorum" dedi.

Öte yandan yaralanan gencin ailesi hastaneye gelirken bu durumun arkasında duracağını ve gerekenin ne ise yapılacağını belirtti. Olayın ardından, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı hastaneye gelerek gence geçmiş olsun dileklerinde bulundu.