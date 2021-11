Kent Konseyi Başkanlığına tekrar Seyfi Özgen seçildi

Bilecik Kent Konseyi Başkanlığı için yapılan 3'üncü Olağan Seçimli Genel Kurulunda Seyfi Özgen yeniden koltuğa oturdu.

Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'nun başkanlığında, divan başkanlığının oluşturulmasıyla başlayan Bilecik Kent Konseyi 3'üncü Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucunda Seyfi Özgen tekrar Bilecik Kent Konseyi Başkanlığına seçildi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 3'üncü Olağan Seçimli Genel Kurulda, Belediye Başkanı Semih Şahin, Odunpazarı Kent konseyi Başkanı İsmail Kumru, Baro Başkanı Halime Kahraman, TSO Başkanı Şükrü Keskin, İl Turizm ve Kültür Müdürü Serkan Bircan, Kızılay Başkanı Mefail Ateş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeler yer aldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, kent konseylerinin kentin değişimi ve gelişimi için gönüllü faaliyetler gerçekleştiren yapılar olduğunun altını çizdi.

“Bu da demokrasinin bir örneği”

Toplantının devamında Belediye Başkanı Semih Şahin ise şehir yönetimlerinde kent konseylerinin önemine vurgu yaptı. Kent konseylerinin şehrin her kesiminden görüşün şehrin gelişmesi için birlikte çalışması gerektiğini ifade ederek sözlerine devam eden Başkan Semih Şahin, “Bilecik'in bütün sivil toplum kuruluşlarından en az bir üyenin yönetimde olmasına özen gösterdik. Çünkü bu şehir hepimizin ve ne kadar farklı görüşe sahip olursak o kadar farklı açılardan şehrin taleplerini ortak noktada buluşturabiliriz. Yönetim kurulu üyelerimiz, şehrimize yönelik her türlü beklenti ve eleştirisini özgürce dile getirdi. Bu da demokrasinin bir örneği. Kent Konseyinin her zaman yanındayız" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen de konuşmasında, “ Yeni yönetimimiz şehrimize hayırlı olsun. Yönetim Kurulunu oluştururken şehrimizde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarından birer temsilci olmasına özen gösterdik. Çünkü biliyoruz ki en güzel çözümlerin kaynağı demokrasidir, farklı görüşlerin bir arada çalışmasıdır. Belediye Başkanımıza bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor, yeni yönetim kurulumuza başarılar diliyorum” diyerek düşüncelerini dile getirdi.