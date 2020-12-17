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Kentteki tek hamam nihayet yeni kiracısına kavuştu

Mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığına ait şehir merkezinde bulunan 9 adet işyerinin ihalesi gerçekleştirilirken, uzun süredir kapalı olan kentteki tek hamam yeni kiracısına kavuştu.


Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ihale, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında yapıldı. İhale ile Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhaneler ile şehrin muhtelif bölgelerinde yer alan 9 adet işyeri, kiralandı.



Bilecik Belediyesi Osmanlı Hamamı da ihale edildi


Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayın ile gerçekleştirilen ihalede ayrıca uzun süredir kapalı olan Osmanlı Hamamı da yeni kiracısına kavuştu. Belediye Başkanı Semih Şahin, ihale sonrasında yaptığı açıklamada ‘'Şeffaf belediyecilik anlayışımızla işyerleri kiralama ihalelerimizi sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınladık. Gerçekleştirdiğimiz ihalelerin, işyeri sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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