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Kermeste topladıkları gelirle sokak hayvanlarına mama aldılar

Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu 2.

sınıf öğrencileri örnek bir etkinliğe imza attı. .


sınıf öğrencileri öğretmenleri ile birlikte düzenledikleri kermeste elde ettikleri geliri sokak hayvanlarına mama almak için kullandılar. Etkinlik kapsamında öğretmenleri ile birlikte Bozüyük Belediyesi Hayvan Barınağı'na gelen öğrenciler, kermes geliri ile aldıkları mamaları Bozüyük Belediyesi veterinerine teslim ettiler. Barınakta bulunan hayvanlar ile de yakından ilgilenen minikler, onları severek kalp atışlarını dinlediler. Ziyarette ayrıca sokak hayvanları hakkında pek çok bilgi edinen öğrenciler kendileri ile yakından ilgilenen veteriner hekime teşekkür ettiler.

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