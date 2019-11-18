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Kestane bu yıl el değil, cep yakıyor

Kış mevsiminin vazgeçilmez yiyeceği kestanenin pazar tezgahlarındaki fiyatları cep yakarken bu yıl kilosu 24 liradan satışa sunuluyor.


Sokaklarda kurulan tezgahlarda, evlerde soba üzerinde ve fırınlarda pişirilerek damak tatlarını süsleyen kestane, fiyatıyla vatandaşların alım gücünü zayıflatıyor. Geçen yıl kestanenin bu yıla göre daha ucuz olduğunu anlatan Bilecik'teki kestane satıcısı Kadir Demirbaş, “Kestaneler bize İnegöl ve Kütahya'nın Simav ilçesinden geliyor. Şu anda kilosu 24 lira. Satışlar biraz durgun, inşallah fiyatı düşer biz de rahatlarız. Fiyatlarının pahalı olmasından dolayı halkın talebi de biraz düşük" dedi.

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