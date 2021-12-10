Kestane fiyatları el yakıyor

Bilecik kapalı pazar tezgahlarında kilosu 30 TL'ye kadar yer alan kestane adete el yakıyor. Kestane satıcısı Kadir Demirbaş, kestanenin kilosunun 20 TL'den başlayarak, 30 TL'ye kadar devam ettiğini söyleyerek, "Kestanelerin fiyatı boyutlarına göre değişiyor. Bu sene kestane ağaçlarının hastalanmasıyla üretim düştü. Kestanenin az olması tüketiciyi de üreticiyi de olumsuz yönde etkiledi” dedi.

“En sağlıklı kestane pişirme yöntemi haşlama yöntemidir”

Demirbaş, kış akşamlarının vazgeçilmezi kestanenin her derde deva olduğunu söyleyerek, "Kestane tavada, fırında, közde pişirilebileceği gibi haşlama olarak da pişirilebilir. Hatta en sağlıklı kestane pişirme yöntemi haşlama yöntemidir. Çünkü bu yöntemle bir yandan nem oranı artan kestanenin bir yandan kalori değeri düşmektedir. Ayrıca kestane stres ve depresyon gibi durumların önüne geçen bir sakinleştirici olarak çalışır” ifadelerine yer verdi.