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Kestiği kavağın altında kalarak hayatını kaybetti

Bilecik’te kestiği kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan adam hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Bilecik'te kestiği kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan adam hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.


Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Batıbelenören köyü muhtarı tarafından imece usulü köyde ikamet eden İmdat Uyar'a kavak kesme görevi verdi. Daha önceden yıllarca kavak kesen tecrübeli Uyar, bu kez kestiği kavağın istemediği yerden yarılmasıyla kendi üzerine devrilmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Uyar hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.


Evli ve 4 çocuk babası olan İmdat Uyar, daha önceden bir dönem Batıbelenören Köyü Muhtarlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Yenipazar İlçe Başkanlığı da yaptı. Uyar'ın cenazesi 15 Ağustos 2019 Perşembe günü öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.

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