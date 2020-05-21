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Kestiği tomruğun altında kalarak hayatını kaybetti

Bilecik’te kestiği tomruğun altında kalan 60 yaşındaki adam feci şekilde hayatını kaybetti.

Bilecik'te kestiği tomruğun altında kalan 60 yaşındaki adam feci şekilde hayatını kaybetti.


Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü Sofular mevkiinde ormanlık alanda ağaç kesimi sonrası oluşan tomruklar bir bölgede toplandı. Bu esnada tomruk kesimi yapan Nizamettin Baltacı (60) kestiği tomruğun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Baltacı'nın cansız bedeni olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nizamettin Baltacı ve arkadaşlarının Muratdere Köyü Kalkınma Kooperatifi adına tomruk kesimi yaptığı öğrenildi.



Geriye son paylaşımı kaldı


Nizamettin Baltacı'dan geriye, arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği ve ‘Virüse yakalanmamanın çaresi ormana çıkmak. Yeni çalışma sezonumuz. Kazasız belasız inşallah' notuyla paylaştığı fotoğraf kaldı.


Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede tomruk sürüklerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Muratdere Köyü Muhtarı Fazlı Çelik de hayatını kaybetmişti.

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