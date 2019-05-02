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Kıbrıs gazisi Akmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da yaşayan ve 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Bekir Akmaz’ın cenazesi Bilecik’te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da yaşayan ve 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Bekir Akmaz'ın cenazesi Bilecik'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde bulunan Orhangazi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kaymaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Şehir Mezarlığında toprağa verilen Akmaz'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Müslüm Akdoğan, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve askeri erkân ile vatandaşlar katıldı.


Vali Şentürk, Akmaz'ın yakınlarına başsağlığında bulunarak, Türk Bayrağı verdi.

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