İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Bilecik’te 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ertuğrul Kaya’ın cenazesi törenle toprağa verildi.

Bilecik'te 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ertuğrul Kaya'ın cenazesi törenle toprağa verildi.


İstasyon Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Mahalle mezarlığında toprağa verilen Kaya'nın cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Kıvanç Mert Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.


Vali Şentürk, Kaya'nın yakınlarına başsağlığında bulunarak, Türk bayrağı verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.