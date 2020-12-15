Kilosu 30 TL'ye satılan kestane fiyatıyla el yakıyor

Bilecik'e kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan kestane kilosu 30 liraya kadar pazar tezgâhlarında yerini alırken fiyatı adeta el yakıyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazar tezgâhlarında kilosu 30 TL'ye kadar yer alan kestane adeta el yakarken, vatandaşlar yeni çıkan ürünü doya doya alamıyor. Satıcı Savaş Çalık, şuan kestanenin kilosunun 15 TL'den başlayarak, 30 TL'ye kadar devam ettiğini söyleyerek, "Kestanelerin fiyatı boyutlarına göre değişiyor. Kestane yeni çıktığı için şuan fiyatı biraz pahalı. Müşterilerimiz şuan kilo kilo yerine tadımlık alıyorlar. İlerleyen günlerde fiyatı biraz daha düşer" dedi.

"Kestanenin faydaları saymakla bitmiyor"

Çalık, kış akşamlarının vazgeçilmezi kestane, lezzetli olmasının yanında çok sağlıklı ve besleyici olduğunu söyleyerek, "Özellikle çocukların gelişim çağında önemli bir besin kaynağıdır. Kestane C, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengindir. Ufalanan tatlı bir dokusu ve hafif bir lezzeti vardır" ifadelerine yer verdi.