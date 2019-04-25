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Kınık çömlekleri "4. Bursa El Sanatları Festivali"nde sergilendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çömleği ile meşhur Kınık Köyü’nde üretilen çömlekler "4.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çömleği ile meşhur Kınık Köyü'nde üretilen çömlekler "4. Bursa El Sanatları Festivali"nde sergilendi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen "4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali" Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) fuar alanında başladı. Çanta-cüzdan tasarımı, ebru, çini, cam sanatı, keçe sanatı, seramik, dikiş-nakış, resim, tel kırma, filografi ve iğne oyası gibi çeşitli branşlarda yapılmış el sanatı ürünleri 6 misafir ülke, 48 şehirden 124 sanatçının eserleri sergilendi. Fuara Bilecik'i temsilen Kınık Köyü'nde çömlek ustalığı yapan Osman Menteş de katıldı. Menteş'in köydeki atölyesinde yaptığı çömlekler fuarda büyük ilgi görürken, Pazaryeri'nin tanıtımı adına ziyaretçilere küçük çağlı hediyeler verildi.

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