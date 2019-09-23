İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kınıklı kadınlardan dayanışma örneği

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine Bağlı Kınık Köyünde ikamet eden kadınlar, birlikte hazırladıkları aşureyi gelen misafirlere dağıtarak dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine Bağlı Kınık Köyünde ikamet eden kadınlar, birlikte hazırladıkları aşureyi gelen misafirlere dağıtarak dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.


Kınık Köyünde bir evin bahçesinde toplanan köyün kadınları, geceden beri özenle çalışarak hazırladıkları aşureyi köy caminde öğle namazı sonrasında okunan Mevlid-i Şerif sonrasında gelen misafirlere ikram ettiler. Kınık Köyünde aşure ikramında bulunan kadınlar adına konuşma yapan Fevziye Kubat, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de birlik gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir. Kültürel geçmişimizin bu en güzel geleneklerinden birini yaşatmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu mübarek ayın köyümüze ve ülkemize huzur, birliktelik ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bu günün düzenlenmesinde dün geceden beri köyümüzdeki bütün kadınlara yardımları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Kınık Köyündeki aşure ikramında kadınlara köy halkı, köy muhtarı ve Kınıkspor Yönetim Kurulu üyeleri de katkıda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.