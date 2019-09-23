Kınıklı kadınlardan dayanışma örneği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine Bağlı Kınık Köyünde ikamet eden kadınlar, birlikte hazırladıkları aşureyi gelen misafirlere dağıtarak dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Kınık Köyünde bir evin bahçesinde toplanan köyün kadınları, geceden beri özenle çalışarak hazırladıkları aşureyi köy caminde öğle namazı sonrasında okunan Mevlid-i Şerif sonrasında gelen misafirlere ikram ettiler. Kınık Köyünde aşure ikramında bulunan kadınlar adına konuşma yapan Fevziye Kubat, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de birlik gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir. Kültürel geçmişimizin bu en güzel geleneklerinden birini yaşatmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu mübarek ayın köyümüze ve ülkemize huzur, birliktelik ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bu günün düzenlenmesinde dün geceden beri köyümüzdeki bütün kadınlara yardımları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kınık Köyündeki aşure ikramında kadınlara köy halkı, köy muhtarı ve Kınıkspor Yönetim Kurulu üyeleri de katkıda bulundu.