Amatör Lig'de mücadele eden Kınıkspor, olağan kongresini gerçekleştirdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde 1966 yılında kurulan Kınıkspor, gerçekleştirdiği olağanüstü kongresinde seçime tel liste halinde giren mevcut Başkan Necmi Ceyhan yeniden başkanlığa seçildi. Necmi Ceyhan'ın listesi İsmail Korkut, Emin Aslan, Erkan Turhan, Metin Kumsar, Ahmet Varol, İlhan Öztürk, Sedat Ceyhan, Murat Ermiş, İbrahim İlhan, Erkan Ayas, Sıtkı Varol, Recep Turhan, Selçuk Orhan, Fikri Avşar ve Orhan Ayas'tan oluştu.

Öte yandan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Nusret Tosun da tekrar Kınıkspor Başkanı seçilen Necmi Ceyhan'ı arayarak tebrik etti ve yeni yönetime hayırlı olsun dikeklerini iletti.