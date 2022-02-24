Kiraz diyarı Gölpazarı, turizm merkezi olacak

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Gölpazarı'nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek, “Kiraz diyarı Gölpazarı, turizm merkezi haline geliyor” ifadelerini vurguladı.

Bilecik Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede il müdürleri yapılmakta olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunarak, yerinde inceleme yaptılar. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları, sivil mimari restorasyon çalışmaları, Taşhan meydan düzenlemesi, yapımı kısa süre içinde tamamlanacak olan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gelinen son durum hakkında bilgi edindiler.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer mihmandarlığında devam eden birçok projeyi detaylı görme fırsatı bulduklarını ifade eden Kültür Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, “Kiraz diyarı Gölpazarı turizm merkezi haline geliyor. Başkanımıza şehrimizin tarihi kültürel ve turizm odaklı yapmış olduğu çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.