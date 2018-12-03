Kırımızı kart gören oyuncunun su fırlattığı hakem maçı tatil etti

Amatör Lig 10'uncu hafta müsabakasında Kürespor-Söğütspor maçının 85'inci dakikasında hakem maçı tatil etti.

Bilecik'in Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan maçın 85'inci dakikasında orta hakemi Erdeniz Gezer bir pozisyon sonrası Kürespor'un 4 numaralı oyuncusu Ersen Malca'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Bu kart sonrası sinirlenen oyuncu eline aldığı kapağı açık içi su dolu şişeyi tutarak hakeme su fırlattı. Üzerine su gelen maçın orta hakemi Erdeniz Gezer yardımcıları yanına çağırarak soyunma odasına gitti. Bir daha sahaya dönmeyen hakem maçı tatil ettiğini açıkladı. Yaşanan bu olaylar sonrası karara tepki gösteren Küresporlu taraftarlara polis müdahale etti. Yapılan müdahalede 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan 85'inci dakikasında tatil edilen maçı Söğütspor 6-0 kazanıyorken, ligin 10'uncu haftasında Kürespor'un henüz puanla tanışamamıştı.