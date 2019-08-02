İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırsal kalkınma destekleri başladı

Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Kırsal Kalkınma Destekleri 13.

etap başvurularının başladığını duyurdu.


Yoldaş, kurumun internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi bugün Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapabilirler. Başvurular 2 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp 60 gün süre sonunda sona erecektir" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.