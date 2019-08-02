Kırsal kalkınma destekleri başladı

etap başvurularının başladığını duyurdu.

Yoldaş, kurumun internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi bugün Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapabilirler. Başvurular 2 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp 60 gün süre sonunda sona erecektir" şeklinde konuştu.