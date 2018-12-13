Kış ayının gelmesiyle sürücülerde tatlı telaş başladı

Bilecik'te soğukların iyiden iyiye kendine hissetmesi ve kent merkezine sezonun ilk karının yağması ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi'nde tatlı bir telaş başladı.

Sürücüler kış lastiğinden, araç bakımına, akü testinden, antifriz dolumuna, kalorifer ayarlarına kadar kışın lazım alacak tüm araç gereçlerinin bakımı için Küçük Sanayi Sitesi'ne koştu. Bilecik'te yıllardır beri oto elektrik işi yapan Ergün Akbal, kış aylarını gelmesi ile birlikte günlük 40 araçtan 80 araca kadar ellerinden geçtiğini anlatarak, " Sürücülerin özellikle bugünlerde olası tehlikeleri önlemek için araç bakımlarına her zamankinden daha fazla özen göstermesi gerek. Araçların kışlık bakımlarının yaptırılması ve bulundurulması gereken malzemeler hayati önem taşımakta. Soğuk hava koşullarında aracın verimli şekilde kullanılabilmesi ve aracın direncinin artırılması için bazı önlemler alınması gerekmektedir. Araçlarının kışlık bakımlarını ihmal eden kimi araç sahipleri, kış şartlarında araçlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 4-5 bin liraya varan ağır faturalarla karşılaşabiliyorlar" dedi.

"Peki, araçların kışlık bakımında için neler yapılmalı"

Sürücülere kışlık bakımlar hakkında bilgi veren Akbal, "İlk olarak antifriz kontrolü, lastik diş derinliklerinin ve lastik havalarının kontrolü, cam suyu ve silecek lastiklerinin kontrolü, akü şarj durumu ve akü suyu kontrolü, fren ve debriyaj balatalarının kontrolü, aydınlatma sistemi ve ampullerin kontrolü, araçta bulundurulması gereken malzemelerin (zincir, çekme halatı, takoz, yedek ampuller v.s.) kontrolü gibi önemli sayılacak araç gereçleri kontrol edilmesi. Biz bunların çoğunun bakımını yapıyoruz. Ondan kışın işlerimiz biraz yoğun oluyor. Ayrıca, akülere asit, radyatörlere antifriz biran önce konulmalıdır. Balatalar, silecekler, diskler, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir" dedi.