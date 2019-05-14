Kış lastikleri, yaz aylarında kazalara sebebiyet verebiliyor

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde bir lastik firmasının bayiliğini yapan Yalçın Şen, kış aylarında sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlayan kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmaya devam ettiği takdirde, fren mesafesini uzatarak kazalara sebebiyet verebildiğini söyledi. Ayrıca bu durumun yakıt sarfiyatını arttırıp konforu da etkileyebileceğini belirten Şen, 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Nisan tarihinde sona erdiğini hatırlattı. Şen, "Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastikleri ticari araçlarda olduğu kadar hususi araçlarda da son derece önemli. Ancak soğuk havalarda kar ve buza etkili olan kış lastikleri, yaz mevsimde kullanılmaya devam edildiği sürece, başta fren mesafesini uzatmak gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Yetkililer, her lastiğin mevsiminde kullanılması yönünde sürücüleri uyarırken, yakıt tasarrufu açısından da yaz aylarında kışlık lastiklerin söktürülmesi gerektiğini belirtiyor" dedi.

“Kış lastikleri, yaz aylarında fren mesafesini uzatarak, kazalara sebebiyet verebiliyor”

Kışlık lastiklerin yaz aylarında yakıt sarfiyatını arttırdığını anlatan Şen; "Kışlık lastiklerin, vakumlu bir özelliği olduğu yaz aylarında için fren mesafesini de uzatıyor. Özellikle ıslak zeminde kar lastiği ile sıcak havalarda frene basıldığı zaman istemsizce fren mesafesinde uzama olur. Bunların sonucunda da kazalar meydana gelebilir. Lastikler vakumlu olduğu için ıslak zeminde durmayacaktır. Aldığımız eğitimlerde de anlatılıyor. Bunlar deneyler sonucunda kanıtlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Şen ayrıca, 1 Nisan tarihinden itibaren lastik değişimleri için ciddi derecede yoğunluk yaşadıklarını da sözlerine ekledi.