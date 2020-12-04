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Kısıtlamalar nedeniyle ilçe pazarı cuma günü kuruldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde her hafta cumartesi günleri kurulan ilçe pazarı, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kuruldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde her hafta cumartesi günleri kurulan ilçe pazarı, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kuruldu.


İlçeye bağlı 24 köyün alışverişini gerçekleştirdiği ve her hafta cumartesi günü kurulan ilçe pazarı hafta sonu gelen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kuruldu. Pazar alanında Pazaryeri Belediyesi tarafından geniş önlemler alırken, pazara gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü, maske kontrolü yapıldı. İlçe pazarında yoğunluk oluşmaması için vatandaşlar pazara sırayla alındı.

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