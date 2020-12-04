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Kısıtlamalara saatler kala alıveriş çılgınlığı yaşandı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi bugün saat 21.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün saat 21.00 itibariyle başlayacak olan ve pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi Bilecik'te tüm işyerinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge sonrası kısıtlamaların en uzunu bugün 21.00 itibariyle başlayarak, pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek. Bunun için Bilecik'te her hafta Pazar günü kurulan Pazar pazarı kısıtlamalar nedeniyle bugüne alındı. Başta Pazar yeri olmak üzere, kuruyemişçi, balıkçık, manav, market ve kasaplarda yoğunluk yaşandı. İnsanlar alışveriş yapmak üzere uzun kuyruklar oluştururken, kentte alışveriş çılgınlığı yaşandı. Bu durum karşısında esnafın yüzü gülerken, vatandaşlar kimi marketlerde ve kargo şirketlerinin kapılarında dakikalarca sıra beklediği görüldü.

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