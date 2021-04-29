Kısıtlamalara sayılı saatler kala kuaförler yoğunluk yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının akabinde 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın detaylarını açıkladı. Kısıtlamalara sayılı saatler kala çok sayıda işletme ve esnaf kapanma hazırlıklarına başladı. Bugün 19.00'da başlayacak olan ve 17 gün aralıksız olarak sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kuaförler yoğun mesai yapıyor. Bu yoğunluktan memnun olan kuaförler 17 gün ne yapacakları kara kara düşünüyorlar.