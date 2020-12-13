Kısıtlamalarda en çok Ramazan pidesi tercih edildi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecikliler de hafta sonunu kısıtlamalar çerçevesinde evlerinde geçirirken, en çok fırınlarda yoğunluk yaşandı. Bir fırında hafta sonuna özel çıkartılan Ramazan pidesine ilgi büyük oldu.

Bilecik'te vatandaşlar cuma gecesi başlayan kısıtlamalara harfiyen uyarken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamalar çerçevesinde vatandaşlar yürüyüş mesafesi kapsamında başta ekmek ihtiyaçlarını karşılarken, en çok fırınlarda yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda fırıncılar korona virüs tedbirleri kapsamında tek tek müşterileri içeri alırken, kısıtlamalarda en çok tercih edilen hafta sonuna özel bir fırında çıkartılan Ramazan pidesi oldu.