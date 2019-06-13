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Kitap okuma projesinin sergisi açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Atatürk İlk/Ortaokulu’nda 20 dakika eTwinning kitap okuma projesinin sergisi veliler ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Atatürk İlk/Ortaokulu'nda 20 dakika eTwinning kitap okuma projesinin sergisi veliler ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.


Okul proje sorumlusu Canan Yemişçi, "Saat 20:00'da okulumuzda düzenlediğimiz projemiz kapsamında televizyon telefon ve tabletler kapatıldı ve 7'den 70'e tüm aile kitap okudu. Proje süresince web 2 araçları kullanıldı ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırıldı. Bu bağlamda öğrencilerimizin okuma hızları arttı. 144 ortakla yürütülen İspanya, İtalya ve Makedonya'nın da ortak olduğu projemizin sergisinde velilere katılım, öğrencilere ise başarı belgesi verildi. Projemize destek olan başta Okul Müdürümüz Yusuf Cengiz Yarengümeli İLE öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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