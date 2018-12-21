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Kız arkadaşı ile kavga etti, Sakarya nehrine atladı

Bilecik’te, kız arkadaşı ile kavga ettikten sonra Sakarya nehrine atlayarak intihar etmek isteyen 25 yaşındaki genci çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Bilecik'te, kız arkadaşı ile kavga ettikten sonra Sakarya nehrine atlayarak intihar etmek isteyen 25 yaşındaki genci çevredeki vatandaşlar kurtardı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ikamet eden Mücahit K. (25) dün akşam kız arkadaşı ile telefonla kavga ettikten sonra ilçeden Bilecik'e gelen yolcu otobüsüne bindi. Yenice Köyü'ne geldiği esnada araçtan inen Mücahit K., Sakarya Nehir kıyısına gelerek Sakarya Köprüsünün üzerine çıktı. Buradan aşağı kendinin serin sulara bırakan Mücahit K.'yi çevredeki vatandaşlar fark etti. Hemen suya girerek şahsı kurtaran vatandaşlar olayı 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsa olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mücahit K. durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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