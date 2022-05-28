Kızıldamlar Göleti sulama ana hattı onarım çalışmaları tamamlanıyor

Bilecik Valiliği'nden verilen bilgiye göre Kızıldamlar Göleti sulama ana hattı onarım çalışmaları sona yaklaşıyor. Kızıldamlar, Yeniköy ve Küre Köylerinde tarım arazilerinde sulama amaçlı kullanılan Kızıldamlar Göleti'nin sulama hatlarında meydana gelen arızalar Devlet Su İşleri Bilecik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde gideriliyor. Devlet Su İşleri Bilecik Şube Müdürlüğü konuya ilgin yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz ay başlayan ve ana hatta devam eden çalışmaların hafta sonuna kadar biteceği ve tarım arazilerine su verilmeye başlanacak” ifadelerine yer verdi.