KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan aldıkları toprak ve sancağı Söğüt'e getirecekler

Bilecik Doğa Sporları Derneği (BİDOS) üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan aldıkları toprak ve sancağı Söğüt'e getirecek.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla 740'ıncı kez Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri düzenlendi. Yapılan törene BİDOS Başkanı Feridun Aynur da katılırken, bu yıl 4'üncüsünü yapacakları Domaniç'ten Söğüt'e Geleneksel Kayı Boyu Göç Yürüyüşü'ne başladılar. 6 gün 5 gece sürecek olan yolculuk öncesi Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e gelecek olan toprak ve sancağı BİDOS Başkanı Feridun Aynur, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı.

Domaniç'ten Söğüt'e 6 gün 5 gece sürecek olan 86 kilometrelik yolculuk başladı

Ertuğrul Gazi'nin 1281 yılında Domaniç'ten Söğüt'e gerçekleştirmiş olduğu yayla yürüyüşünün bu yıl 740'ıncısını kutladıklarını anlatan BİDOS Başkanı Feridun Aynur, "BİDOS olarak 2017 yılında başlatılan ve geleneksel hale gelen Domaniç'ten Söğüt'e uzanan 86 kilometrelik yolculuk toprak ve sancak teslim alınılarak başladı. Bu yıl 4'üncüsü yaptığımız yürüyüş öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan teslim aldığımız emanetler Söğüt şenlikleri ile birlikte teslim edilecektir. Toprak ve sancağımızı yavru vatanımız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan almak bizler için önemli, onur ve gurur vericidir. Söğüt şenliklerinde büyük bir kıvançla emanetleri teslim edeceğiz. Bu projeyi hayata geçirmek ve devam ettirmek kültürel mirasımıza katkı sağlıyor olmak bizler için çok kıymetlidir" dedi.