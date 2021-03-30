Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Bilecik'te başkanlarla buluştu

Tahir Büyükakın, bir toplantı dönüşü Bozüyük'te AK Partili başkanlarla bir araya geldi.

Görüşmeye AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve önceki dönem Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı katıldı. Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Belediyelerimizin projeleri ve yeni planlayacakları projeler hakkında değerlendirme ve tavsiyelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın, belediyelerimize kendi deneyimli kadroları ile destek vereceklerini söyledi. Ziyaretleri için başkanlar kendisine teşekkür etti" dedi.