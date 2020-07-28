Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunun Osmaneli Belediyesine ait konak otellerin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Osmaneli Belediyesi, turizmde yatak kapasitesini arttırmak için yaptığı yatırımların karşılığını buluyor. Belediye olarak konakların bazılarını otantik konak otele çevrilirken, buralarda 200 yatak seviyesine gelindi. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Özel sektörü de destekleyerek kırsal kalkınmadan sağladığımız hibelerle müteşebbislere de yatırım olanağı sağladık. Şu anda Osmaneli'nde yatak kapasitesi 300 yatak sayısına ulaştı. İlçemizde özellikle yaz aylarında tarımsal hareketliliğin çok fazla olması ve dışarıdan gelen alıcılara hizmet verebilmek için hal kompleksimizde yaptığımız konak otelleri her zaman hazır tutuyoruz. Konak otellerimizde doluluk derecesinin 90 ile yüzde 100 civarında olması yatırımlarımızın sürekliliğini sağladığımızı gösteriyor" dedi.