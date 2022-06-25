Konola yetiştiriciliği eğitimi verildi

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, başkanlığında yapılan eğitime Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, ilçe tarım müdürlükleri teknik çalışanları ve üreticiler katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda verilen eğitimde konuşma yapan İl Müdürü Yoldaş, kanola bitkisinin Türkiye'nin yağ ihtiyacını karşılamasındaki önemine değindi. Yoldaş, “İlk kez Kanada'da üretilen Kanola yağı, kolza isimli bitkinin tohumlarından elde edilmektedir. Günümüzde ağırlıklı olarak Hindistan ve Çin'de üretilen bu yağ ülkemizde yalnızca orta Trakya bölgesine bağlı olarak Tekirdağ'da üretilmektedir” bilgilerini aktardı.

Trakya Önder Çiftçi Kooperatifi yetkililerinin kanola yetiştiriciliği konusunda teknik bilgiler ile devam eden toplantı kanola üretiminde yöreye uygun çeşidin belirlenmesi ile eğitim sona erdi.