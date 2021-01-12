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Konserve tesisi ile 20 kadın işçiye iş istihdamı sağlanacak

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kurulacak konserve fabrikası ile 20 kadına iş istihdamı sağlanacak.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulacak konserve fabrikası ile 20 kadına iş istihdamı sağlanacak.


Pazaryeri Belediyesi ve bir kalkınma ajansı ortaklığında kadın istihdamına yönelik ve ilçede yetişen ürünlerin işlenmesi, katma değer kazandırılması amaçlanarak hazırlanmış olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ‘‘Topraktan Sofralara Kadın Eli '' projesinin makinelerinin alım süreci ve montajı için gerekli ihalenin tamamlanmasıyla birlikte imzalar atıldı. Pazaryeri ilçe merkezine kurulacak olan konserve tesisi 600 metrekare kapalı alandan oluşacak ve 20 kadına iş istihdamı sağlayacak


"İlçemizde böyle bir tesisin açılacak olmasının heyecanını ve gururunu yaşamaktayım"


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ‘‘Tüketen değil üreten Pazaryeri olma yolunda, üreten çiftçimizi desteklemek, kadın istihdamı oluşturmak ve ilçemizde yetişen ürünlerimizin katma değere kazandırılması adına hazırlamış olduğumuz ‘Topraktan Sofralara Kadın Eli' projesi ile ilçemizde yetişen ürünlerimize olduğu kadar üreticilerimize de sahip çıkmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz toplantı neticesinde konserve fabrikamızın kurulum işlemleri, ihaleyi kazanan firma tarafından en kısa sürede tamamlanması adına imzalarımızı atmış bulunmaktayız. İlçemizde böyle bir tesisin açılacak olmasının heyecanını ve gururunu yaşamaktayım. Her şey güzel ilçem Pazaryeri için'' dedi.

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