Kontrolde çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki refüje girdi ardından aydınlatma direği çarparak durabildi. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik kent merkezinde İstasyon mahallesine seyir halindeki 11 EA 207 plakalı otomobil sürücü Hüseyin İ., TOKİ Kavşağına gelmedin aracın direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yolun sağ tarafındaki refüje girip, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan kurtardı.

Bu kazanın 5 dakika sonrasında aynı bölgede bir öğrenci servisinin kazayı görerek aniden durması sebebiyle arkasında seyreden 26 E 7956 plakalı otomobil sürücü duramayarak araca arkadan çarptı. Bu kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.