Kontrolden çıkan araç takla atarken, sürücü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafifi ticari otomobil takla atarak durabilirken, kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Büyük Belen Köyüne seyir halindeki 11 DM 673 plakalı hafifi ticari otomobil sürücü Cahit Özçakır köy girişinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak, ters bir şekilde devrildi. Kazada sürücü araç içine sıkışırken, sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, şahsın tarlasından topladığı üzüm, elma ve armutları köye satmaya geldiği öğrenildi.