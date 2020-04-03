Kontrolden çıkan araç takla attı; 2 yaralı

Bilecik'te, bir aracın kontrolden çıkarak devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinden il merkezine seyir halindeki 34 BAU 905 plakalı hafifi ticari araç sürücü Seyit Ali C., Şelale rampalarında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkarak takla atarak durabildi. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Şule T. yaralandı. Yaralılar olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazada kullanılmaz hala gelen araç, çekici yardımı ile kaldırıldı.