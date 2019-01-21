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Kontrolden çıkan araç, üst geçidin ayağına çarparak durabildi, 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen tek taraflı kazada bir kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen tek taraflı kazada bir kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bozüyük'ten Bilecik istikametine seyir halindeki 60 TM 851 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi TOKİ Kavşağına geldiği esnada sürücüsü Duran Aytekin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak TOKİ Kavşağına bulunan üst geçidin demir ayağına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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