Kontrolden çıkan hafif ticari araç kiraz bahçesine uçtu

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafifi ticari araç kiraz bahçesine uçtu. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Yenipazar ilçesinden Gölpazarı ilçesine seyir halindeki 11 AT 318 plakalı hafif ticari araç sürücü Bekir U. Sürüm Deresi mevkiinde geldiği esnada aracın direksiyon hâkimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan araç kiraz bahçesine uçarken, bir ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Fatma U. (53) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.