Kontrolden çıkan kamyonet reklam panolarına çarptı, 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan kamyonetin reklam panolarına çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi Cumhuriyet İlkokulu önünde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet D. idaresindeki 34 DAZ 217 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ana yol üzerindeki reklam panolarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü yaralanırken reklam panoları ve araçta maddi hasar meydana geldi.Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.