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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabilirken, kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyünde ilçe merkezine seyir halindeki 26 PT 026 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin Temizkan, havanın yağışlı olması nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki bir tarlada çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Temizkan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Habip Keskin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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