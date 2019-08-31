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Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Bilecik’te otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İsa A. (41) idaresindeki 11 AK 695 plakalı otomobil, Bozüyük istikametinden Bilecik'e geldiği esnada Karayolları Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı. Çarpmanın ardından savrularak devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan Nesrin A. (41) ile Havva Ecrin A. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle Bilecik istikametinde yaklaşık 30 dakika tek şeritten geçiş sağlandı. Araç çekici yardımıyla çekildi.

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