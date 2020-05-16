Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direği çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki Alaattin E. yönetimindeki 11 AAK 495 plakalı otomobil TOKİ Kavşağı gelmeden kontrol çıktı. Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafından bulunan elektrik direği çarparak durabildi. Kazada olay yerine kontrol amaçlı 112 Acil Servis ekipleri gelirken, sürücü Alaattin E. araç ambulans içinde kontrol amaçlı tedavi edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve elektrik direğinde maddi hasar meydana geldi.