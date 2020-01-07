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Kontrolden çıkan otomobil eve çarparak durabildi

Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bir eve çarparak durabildi.

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bir eve çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Pelitözü Mahallesinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 11 AAD 214 plakalı otomobil, seyir halindeyken yerlerin buzlu olması sebebiyle kontrolden çıktı. Araç ilk olarak 2 katlı bir evin apartman boşluğuna düştü, ardından evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri sürücü yara almadan atlatırken, evin çevresinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Kaza yapan otomobil vinç yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

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